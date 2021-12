Europa pinta-se de "vermelho" no fecho de 2021

08h33

Bolsas europeias abrem no "vermelho" no último dia do ano

As principais praças europeias estão em queda, na sessão desta sexta-feira, que será mais curta devido às comemorações de Ano Novo. Os principais índices da Alemanha, Espanha e Itália estão fechados e o volume de negociações é quase 80% inferior à média dos últimos 30 dias.



O Stoxx 600, índice que serve de referência para a Europa, está a cair ligeiramente 0,06%. A pressionar está sobretudo o setor do turismo, que perde 0,58%, devido as restrições impostas em vários países para evitar ajuntamentos durante as comemorações de Ano Novo, numa altura em que se regista um aumento significativo de novos casos de covid-19.



Em queda está também os setores do petróleo e gás (-0,29%) e o alimentar (-0,21%). A destacar-se pela positiva, embora com ganhos residuais, está o setor da tecnologia (+0,04%).



Este ano, o Stoxx 600 avançou mais de 22% face ao ano passado e está agora a caminho do sétimo trimestre consecutivo de ganhos. Essa será a sequência mais longa de vitórias desde 1998.



Os investidores mantém-se confinantes na retoma económica, mas continuam a monitorizar a evolução da pandemia, que pode ditar um crescimento mais ténue do que o esperado.



Por cá, o PSI-20 está a cair 0,26%. Já o índice francês CAC-40 está a perder 0,28%, o britânico FSTE desvaloriza 0,43% e a bolsa de Amesterdão deprecia 0,25%.