Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,52% para 5.111,04 pontos

Stoxx 600 avançou 0,08% para 398,70 pontos

S&P500 ganha 0,04% para 3.035,79 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,6 pontos base para 0,206%

Euro aprecia 0,07% para 1,112 dólares

Petróleo em Londres cai 0,91% para 61,03 dólares o barril

Europa cautelosa antes de Fed

O Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, terminou o dia a subir 0,08% para 398,70 pontos. No entanto, a sessão não conheceu uma tendência firme e os principais índices europeus oscilaram entre uma queda de 1,2% em Madrid e um ganho de 0,5% em Paris.



Os investidores estão a aguardar pelas declarações de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos EUA, que irá discursar ainda hoje, no fim da reunião de dois dias do banco central. O mercado está à espera que Powell anuncie o terceiro corte da taxa de juro diretora do ano para um intervalo entre 1,5% e 1,75%.



Ainda a pairar sobre o sentimento das bolsas está a temporada de resultados tanto nos EUA, como na Europa.



Hoje, a relação comercial entre os EUA e a China conheceu um novo capítulo, depois do Chile ter cancelado a cimeira económica da Àsia-Pacífico, o que pode significar um adiamento do encontro entre os presidentes das duas maiores economias do mundo.



Por cá, o índice PSI-20 somou 0,52% para 5.111,04 pontos. A brilhar estiveram os CTT ao subirem 3,14% para 2,760 euros, no dia em que apresentam as suas contas.



Juros caem com BCE a retomar compras

Os juros das dívidas soberanas da Zona Euro seguem hoje em queda, numa altura em que o Banco Central Europeu retomou o seu programa de compra de ativos e com os investidores a aguardarem pela decisão da Fed.





Em Portugal, os juros da dívida a dez anos caem 1,6 pontos base para os 0,206%. Na Alemanha, o cenário repete-se e a "yield" dos títulos germânicos desliza 0,3 pontos base para os -0,357%.

Dólar pressionado pela Fed

A perspetiva de um novo corte na taxa de juro diretora nos EUA, anunciada pela Reserva Federal do país, está a enfraquecer o valor da divisa do país.



O euro aprecia 0,07% para os 1,112 dólares e a libra sobe 0,09% para os 1,287 dólares.

Petróleo cai com subida de "stocks" nos EUA

O relatório semanal da Administração de Informnação de Energia dos EUA (EIA), o instituto que mede o pulso à produção de petróleo nos EUA, divulgou uma subida nos "stocks" na semana terminada no dia 25 de outubro para 5,7 milhões de barris por dia.