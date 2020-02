O índice que agrupa as maiores cotadas na Europa atingiu máximos históricos, em linha com o sucedido em Wall Street e nos mercados asiáticos. O preço do petróleo segue hoje a disparar, corrigindo das robustas quedas.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,46% para 5.314,94 pontos

Stoxx 600 subiu 0,63% para 431,16 pontos

S&P500 avança 0,51% para 3.374,93 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,9 pontos base para 0,293%

Euro recua 0,30% para 1,0883 dólares

Petróleo em Londres sobe 3,50% para 55,90 dólares o barril

Europa em máximos históricos com receio de contágio a desvanecer

Os principais mercados europeus fecharam a sessão de hoje a valorizar, com o Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da Europa, a atingir máximos históricos depois de ter fechado a ganhar 0,63% para 431,16 pontos.



A motivar este sentimento está a diminuição dos receios devido ao impacto do coronavírus, uma vez que o número de casos injetados confirmados foi o menor desde o final de janeiro. Os investidores esperam que o vírus seja contido de forma mais célere do que seria previsto inicialmente.



Em destaque está o setor automóvel, que subiu cerca de 3%, numa altura em que as fábricas que fornecem componentes automóveis para a Europa situadas no continente asiático estão a reabrir.



Por cá, o índice português não seguiu o desempenho das praças europeias e fechou a cair 0,46% para 5.314,94 pontos.

Juros da Zona Euro mistos

Os juros da dívida das maiores economias da Zona Euro assumem hoje tendências mistas. Se por um lado, a referência para o bloco – a Alemanha – está a ver os juros com maturidade a dez anos subirem 1,5% para os -0,379%, por outro, os juros da dívida portuguesa caem 0,9 pontos base para os 0,293%.





Hoje, a Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu 1.227 milhões de euros de obrigações do Tesouro esta quarta-feira, 12 de fevereiro, com uma maturidade de seis e 14 anos. Este foi o primeiro leilão de dívida a longo prazo de 2020, depois da emissão sindicada no arranque do ano.