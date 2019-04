Apesar dos resultados positivos que já foram apresentados até agora por algumas das maiores cotadas, a precaução dos investidores deverá manter-se nos próximos tempos. Ainda hoje, a Caterpillar, habitual barómetro da economia americana, desiludiu os mercados ao reportar uma quebra de receitas no mercado asiático, ainda que tenha apresentado lucros acima das estimativas dos analistas.



"A minha aposta é que a tendência de subidas na Europa se mantenha limitada, uma vez que os dados macro continua a ser mistos, enquanto a época de apresentação de resultados está apenas a começar", comenta Ulrich Urbahn, diretor de research na Berenberg, citado pela Bloomberg.



Por cá, Lisboa acompanhou o sentimento negativo, a ser penalizada, sobretudo, pelo setor papeleiro, que registou quebras superiores a 2%.



Juros europeus aliviam

Os juros da dívida portuguesa no prazo de referência voltaram a descer, depois da subida registada ontem. A "yield" associada às obrigações de dívida portuguesa com prazo a dez anos alivia 3,1 pontos base para 1,171%.



A mesma tendência é sentida entre os restantes países da área do euro. Em Espanha, onde o clima de incerteza política tem sido refletido no mercado da dívida. Depois de terem subido quase 5 pontos base na última sessão, os juros da dívida espanhola a dez anos descem hoje 4,3 pontos base para 1,073%, enquanto na Alemanha os juros da dívida para a mesma maturidade caíram 5,3 pontos base para -0,012%.



Euro pressionado por abrandamento na Alemanha

O euro está a desvalorizar face à moeda norte-americana, a ser penalizado pelos resultados trimestrais positivos que têm sido divulgados em Wall Street, bem como pelos sinais de abrandamento vindos da Alemanha.



Esta quarta-feira, o instituto de estatística alemão publicou o índice que mede o sentimento dos empresários no motor da economia europeia, que registou uma quebra em abril, contrariando as previsões dos analistas.



Neste cenário, o euro cede 0,32% para os 1,1191 dólares.



Petróleo volta às quedas com aumento das reservas nos EUA

Depois de três dias a negociar em alta, o petróleo regressou às quedas, com os investidores a serem surpreendidos pelos novos dados semanais do Instituto Americano do Petróleo, que revelaram um aumento das reservas petrolíferas nos Estados Unidos na semana passada, com níveis que ultrapassaram todas as estimativas dos analistas.



O barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, está assim a desvalorizar 0,08% para os 74,45 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, recua 0,71% para os 65,83 dólares.



Ouro penalizado pelo dólar

O ouro está agora a recuperar, mas tem sido penalizado, durante esta sessão, pelos ganhos da moeda norte-americana, que afastam os investidores dos ativos de refúgio.



O metal precioso avança 0,35% para os 1.276,85 dólares por onça.

PSI-20 caiu 0,31% para os 5.356,77 pontosStoxx 600 desvalorizou 0,09% para os 390,98 pontosS&P 500 recua 0,01% para os 2.933,39 pontosJuros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 3,1 pontos base para 1,171%Euro perde 0,32% para 1,1191 dólaresPetróleo negociado em Londres cai 0,08% para os 74,45 dólares por barrilAs bolsas europeias interromperam, esta quarta-feira, 24 de abril, o ciclo de oito sessões consecutivas de ganhos, o mais prolongado desde outubro de 2017. O Stoxx 600 encerrou a sessão a desvalorizar 0,09% para os 390,98 pontos, numa altura em que os investidores aguardam pela apresentação de resultados trimestrais para medirem o pulso ao desempenho da economia mundial.