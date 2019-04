Wall Street afasta-se de recordes com Caterpillar a pressionar

Reuters

A bolsa norte-americana abriu em queda, com dois dos principais índices no vermelho. A pressionar está a Caterpillar, habitual barómetro da economia americana, após a apresentação dos resultados, que revelam perdas no mercado asiático.



O generalista S&P 500 cai 0,07% para os 2.931,53 pontos e o industrial Dow Jones cede 0,16% para os 2.6612,93 pontos. Apenas o tecnológico Nasdaq sobe uns ligeiros 0,03% para os 8.123,28 pontos.

A evolução negativa da maioria dos índices de referência acontece depois de na sessão anterior tanto o S&P como o Nasdaq terem atingido valores de fecho recorde, tendo ficado próximos dos recordes intradiários históricos fixados na sessão de 21 de setembro de 2018.



A Caterpillar destaca-se pela negativa e desce 2,41% para os 138,60 dólares. Esta empresa superou as expectativas dos analistas quanto aos lucros dos primeiros três meses do ano, divulgados esta quarta-feira, 24 de abril, mas nem tudo foram boas notícias: perdeu 4% nas receitas provenientes da região Ásia-Pacífico, um dos mercados chave para a empresa, e no qual se destaca a China.

Já a Boeing, que também prestou contas aos investidores esta quarta-feira, contraria e segue a somar 0,77% para os 376.90 dólares. Isto apesar de a fabricante de aeronaves ter suspendido as perspetivas que tinha para 2019 e reportado receitas relativas ao primeiro trimestre que ficaram abaixo das estimativas dos investidores.

Os analistas da Wedbush Securities, consultados pela Reuters, justificam o nervosismo nos mercados com a dúvida de que os resultados das empresas sejam "suficientemente bons" para sustentar o rally nos mercados.