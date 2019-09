Os comentários positivos do ministro chinês do Comércio sobre as negociações com os EUA deram força às bolsas europeias. Já a demissão de Sabine Lautenschlaeger do BCE fez cair o euro e subir os juros na Zona Euro.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,64% para 4.906,45 pontos

Stoxx 600 avançou 0,61% para 384,95 pontos

S&P500 cai 0,6% para 2.966,72 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,5 pontos base para 0,166%

Euro recua 0,06% para 1,093 dólares

Petróleo em Londres cai 0,56% para 62,04 dólares por barril

Otimismo de Pequim para negociação com EUA anima bolsas

Esta quinta-feira foi um dia de ganhos na generalidade das bolsas europeias. Numa tarde em que Wall Street segue no vermelho, na Europa predominou o verde, sobretudo devido ao otimismo demonstrado por Pequim relativamente às negociações com os Estados Unidos.





O ministro chinês do Comércio afirmou hoje que ambas as partes estão convictas de que serão alcançados "progressos positivos" na próxima ronda negocial que tiver lugar entre Pequim e Washington. A China e os EUA continuam em busca de um acordo comercial capaz de equilibrar a relação bilateral entre as duas maiores economias do mundo, para poderem assim pôr fim à espiral protecionista iniciada no ano passado.