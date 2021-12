Europa regressa aos ganhos. Petróleo recupera e juros agravam

há 47 min. 09h11

Bolsas europeias recuperam da pior queda em três semanas

As bolsas europeias estão a recuperar esta terça-feira da pior queda em três semanas registada na última sessão, com a perspetiva de que as vacinas são eficazes no combate à ómicron e de que a retoma económica vai manter-se apesar das restrições.



Com o apetite pelo risco em alta, o Stoxx 600, que agrupa as maiores empresas europeias, está a somar 0,89% para 471,50 euros. Das cotadas que compõem o índice, 538 estão em terreno positivo e apenas 60 contrariam essa tendência.



A puxar pelo Stoxx 600 estão sobretudo as cotadas ligadas ao petróleo e gás, que somam em conjunto 1,33%, e a banca, que está a registar uma subida de 1,28%.



O setor da tecnologia está também a avançar 1,03%, depois de a norte-americana Micron Technology ter anunciado lucros de 2,3 mil milhões de euros no primeiro trimestre fiscal, superando as previsões do mercado.



Por cá, o PSI-20 soma 0,98%, enquanto o índice alemão DAX avança 0,69%, o francês CAC-40 sobe 0,94% e o espanhol IBEX valoriza 0,73%.