Futuros da Europa antecipam abertura em tons de verde nas principais praças

07h37

Futuros da Europa em alta. Desenvolvimentos ligados às farmacêuticas geram otimismo

Os futuros da Europa estão em terreno positivo nestes minutos que antecedem a abertura das praças do velho continente. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 avançam cerca de 0,5%.

Os índices europeus têm estado a recuperar das quedas trazidas pela ómicron e toda a incerteza que esta variante acarreta, que já levou diversos países da Europa a endurecer as restrições para tentar conter a subida do número de casos de infeção.

Apesar da nova variante, os desenvolvimentos ligados à indústria farmacêutica no âmbito do combate à covid-19, com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford a darem os primeiros passos para uma vacina específica para a ómicron ou a possibilidade de o regulador norte-americano FDA estar perto de aprovar um medicamento da Pfizer e outro da Merck para tratar a covid-19, geram algum otimismo.

Na Ásia, os ganhos na sessão foram ligeiros: o Nikkei avançou 0,16% e o Topix registou uma variação de 0,09%. Em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 0,29%. A bolsa de Xangai fugiu aos tons de verde e fechou em terreno negativo, a ceder 0,069%.