Europa pintada de verde com reunião da Fed a marcar o dia. Ouro continua a avançar

há 59 min. 09h24

Europa no verde com atenções viradas para reunião da Fed

As praças europeias estão a valorizar pela segunda sessão consecutiva, depois do tombo registado na segunda-feira com os receios ligados à crise do gigante imobiliário Evergrande. Esta manhã, o anúncio de que uma das unidades do grupo, a Hengda Real Estate, vai pagar o cupão de uma obrigação de 232 milhões de yuans acalmou parte dos receios nos mercados.



A reunião da Reserva Federal dos EUA e as declarações do "chairman" Jerome Powell estão no centro das atenções esta quarta-feira. É esperado que seja através destas palavras que os investidores possam obter mais detalhes sobre os planos da Fed para a retirada gradual de estímulos à economia.



Na Europa, as principais bolsas estão a registar ganhos, com o índice inglês a liderar os ganhos. O Stoxx 600, o índice pan-europeu que agrupa as 600 maiores cotadas do continente, está a valorizar 0,60% para 461,41 pontos.



Todos os setores estão pintados de verde neste momento da manhã, com o setor das viagens em destaque, a avançar 2,91%, seguido pelo setor mineiro, que aprecia 2,05%. O setor das "utilities" é aquele que regista ganhos mais ligeiros (0,11%).



O PSI-20 está a apreciar 0,42%, o espanhol IBEX 35 ganha 0,46%, o alemão DAX valoriza 0,36% e o índice inglês avança 0,86%.