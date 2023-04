Europa tingida de vermelho com UBS e Santander a pesarem

08h27

Petróleo estável com mercado a pesar China e Fed

Os preços do crude seguem quase inalterados esta terça-feira com os investidores a pesarem, por um lado, a possibilidade de um aumento da procura de combustíveis devido à "semana dourada" na China, e, por outro, as perspetivas de subidas das taxas de juro e consequente abrandamento económico, quer nos EUA quer na Europa.



O barril de Brent do Mar do Norte, referência para as importações portuguesas, sobe 0,01%, para 82,74 dólares, enquanto o norte-americano West Texas Intermediate (WTI) valoriza 0,04%, até aos 78,79 dólares por barril.



Ontem, os preços do crude ganharam cerca de 1% com o otimismo em torno de que as viagens na China devido à "semana dourada" aumentarão a procura por combustível no gigante asiático.