Confiança dos consumidores nos EUA tomba para o nível mais baixo desde julho

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos recuou em abril para o valor mais baixo desde julho do ano passado. A contribuir para esta queda está uma visão mais pessimista sobre as previsões económicas.O indicador caiu para os 101,3 pontos, valor que compara com os 104 pontos registados em março. Também o indicador que reflete as previsões dos consumidores para os próximos seis meses caiu para os 68,1 pontos, tratando-se também do valor mais baixo desde julho. Apenas o indicador relativo às condições atuais subiu para os 151,1 pontos.Estes dados sugerem algum desencanto dos consumidores quanto à resiliência da maior economia mundial, numa altura em que aumentam as expectativas de que o mercado de trabalho começará em breve a dar sinais de abrandamento.Até agora, a criação de novos postos de trabalho tem aumentado apesar das sucessivas subidas das taxas de juro, contudo, em março , já se verificou algum abrandamento com 236 mil novos postos de trabalho, abaixo dos 326 mil gerados em fevereiro.Os consumidores assumem preocupação com o facto de a inflação manter-se ainda muito acima da meta de 2% definida pela Reserva Federal (Fed) norte-americana e de vários bancos estarem a dar sinais de pressão, o que complica a obtenção de empréstimos.