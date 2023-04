Lucro trimestral do UBS afunda 52% para 904,5 milhões

O UBS obteve mil milhões de dólares (904,5 milhões de euros ao câmbio atual) de lucro no primeiro trimestre, uma queda de 52% em termos homólogos e muito abaixo dos 1.538 milhões de euros esperados pelos analistas ouvidos pela Reuters, indicou esta terça-feira o banco suíço.A penalizar os resultados esteve, principalmente, uma provisão adicional de 601 milhões de euros para custos de litigância relacionados com créditos hipotecários tóxicos nos Estados Unidos na crise financeira de 2007.O banco, que se encontra no início do processo de integrar o Credit Suisse, registou, contudo, uma forte entrada de dinheiro e ativos, num montante de cerca de 38 mil milhões de euros. A divisão de gestão de fortunas captou 25,3 mil milhões de euros, sendo que mais de 6 mil milhões deram entrada nos últimos 10 dias de março, após o anúncio da compra do Credit Suisse.