Grande maioria das bolsas europeias no vermelho à espera do BCE. Euro, petróleo e ouro a recuar

07h32

Futuros da Europa apontam para abertura cautelosa, à espera do BCE

Os futuros das praças europeias apontam para uma abertura em terreno negativo, com a cautela a imperar, num dia em que o tema da política monetária está no centro das atenções. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 recuam 0,4%.

As atenções estão viradas para as reuniões do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra, especialmente depois de os dados desta quarta-feira revelarem uma subida da inflação na Zona Euro para 5,1% em janeiro. O valor da estimativa rápida do Eurostat contrariou as previsões, que apontavam para 4,4% de inflação em janeiro.

A época de resultados continua e é a vez de a Siemens Healthineers, a ING e a British Telecom (BT) revelarem as contas do trimestre. Já à noite, em Wall Street, será a vez de a Amazon prestar contas, encerrando os resultados das "big tech" norte-americanas.

Na Ásia, o MSCI avançou 0,24%. No Japão, o Nikkei e o Topix encerraram o dia no vermelho, a desvalorizar 1,06% e 0,86%, respetivamente. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,67%. Os índices de Hong Kong e a bolsa de Xangai continuam encerrados, devido às festividades do ano novo lunar.