Futuros da Europa apontam para arranque de sessão em terreno positivo

Brent ultrapassa os 123 dólares por barril

O Brent ultrapassou a marca dos 123 dólares por barril, numa altura em que os investidores avaliam o quão reduzida está a oferta de petróleo e o possível agravamento desta situação por um eventual alívio das restrições de confinamento impostas pela China, o maior importador de "ouro negro" do mundo, para combater a covid-19.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, soma 0,76% para 121,86 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte -- referência para as importações europeias -- sobe 0,86% para 123,35 dólares por barril.



O petróleo valorizou mais de 60% este ano, devido ao desequilibro entre a oferta e a procura agravado pela crise na Ucrânia.



"As perspetivas permanecem positivas, dado o aperto [da oferta]", explicou Warren Patterson, responsável pelo departamento de estratégia de commodities do ING Groep, citado pela Bloomberg. O especialista alerta, no entanto, que "um mercado mais desequilibrado também é mais volátil".



A oferta é "muito reduzida", sublinhou Daniel Yergin vice-presidente da S&P Global, tendo alertado ainda que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, dois dois principais produtores mundiais, não têm capacidade suficiente para mudar a situação. A Casa Branca está a preparar uma visita do presidente Joe Biden à Arábia Saudita mas já rejeitou a ideia de que o encontro sirva para abordar a questão da produção de petróleo.