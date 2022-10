Europa fecha no vermelho após melhor série desde 2020. OPEP+ impulsiona petróleo

05.10.2022

Gás natural prolonga perdas após Gazprom retomar fornecimento à Itália. Petróleo mantém rota ascendente

O petróleo beneficiou de um "rally" no preço com os investidores a anteciparem o maior corte de produção de crude, decidida pela OPEP+ (organização que junta os países produtores de petróleo e os seus aliados), desde 2020.



O grupo irá reduzir a capacidade em dois milhões de barris por dia, o dobro do inicialmente estimado, num corte que servirá para equilibrar o preço do petróleo numa altura em que se espera uma desaceleração da economia mundial.



"Um corte de dois milhões de barris por dia mostra o quão agressivos eles querem ser em relação aos preços", afirmou Vishnu Varathan, chefe de economia e estratégia na Ásia do Mizuho Bank.



Em reação o West Texas Intermediate (WTI) - negociado em Nova Iorque - chegou a avançar 9% no total das duas sessões passadas, batendo os 86 dólares por barril. Pelas 08:00 de Lisboa, o WTI estava na linha d'água, somando uns muito ligeiros 0,03%, para 86,55 dólares.



Já o Brent - negociado em Londres e referência para o mercado europeu - avançava 0,17%, para os 91,96 dólares por barril.



Por sua vez, o gás natural (TTF) - que ontem no mercado de Amesterdão bateu mínimos de julho - seguia esta manhã a desacelerar, caindo 1.2% para 160 euros o megawatt hora.



A matéria-prima prolongou as quedas depois de a Gazprom ter indicado, já nesta quarta-feira, que iria retomar as entregas de gás à Itália. A empresa russa, "em conjunto com os compradores italianos conseguiram encontrar uma solução" após as mudanças regulamentais na Áustria, em setembro, que prejudicaram o fluxo de gás para Itália, indicou a Gazprom no Telegram.