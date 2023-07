Europa inicia quinta sessão no verde com ganhos tímidos

07h33

Inflação a abrandar nos EUA dá alento aos preços do petróleo

Os preços do petróleo estão a subir esta quinta-feira, influenciados por uma leitura da inflação em baixa nos EUA e dados económicos na China que mostraram que as importações petrolíferas foram as segundas mais elevadas de sempre em junho.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – soma 0,22% para 75,92 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – avança 0,3% para 80,35 dólares por barril.





Os dados divulgados na quarta-feira nos Estados Unidos estão a dar otimismo ao mercado, uma vez que reforçam a indicação de que a Fed poderá estar perto do fim do ciclo de aperto da política monetária, principalmente depois da reunião de julho.



Os "traders" de petróleo esperam que tal aconteça, uma vez que taxas de juro mais elevadas podem desacelerar a economia e reduzir a procura por esta matéria-prima.



"A leitura da inflação mais baixa nos EUA sugere que o ciclo de aperto da Fed até agora está a ter o efeito desejado de moderar a subida dos preços", disse Yeap Jun Rong, analista da IG Asia á Reuters, acrescentando que estes dados providenciaram um ambiente de maior risco para os preços do petróleo.