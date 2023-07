Wall Street fecha no verde com dose dupla de otimismo. Amazon em máximos de 10 meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street terminou esta quinta-feira em terreno positivo, ampliando os ganhos da última sessão, após os investidores terem recebido uma dose dupla de otimismo proveniente dos dados da inflação nos EUA.





O industrial Dow Jones subiu 0,14% para 34.395,14 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) valorizou 0,85% para 4.510,04 pontos.





Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,58% para 14.138,57 pontos.





No pelotão dos ganhos esteve a Amazon que subiu 2,68% - renovando máximos de 10 meses- após reportar vendas recorde no "Prime Day".





As outras tecnológicas foram contagiadas por esta subida, tendo a empresa-mãe da Google, a Alphabet chegado a escalar cerca de 4% durante o dia.





Os investidores estiveram ainda atentos aos títulos do JPMorgan Chase (1,27%), Citigroup (0,63%) e Wells Frago (1,02%), numa altura em que os investidores se preparam para conhecer os resultados trimestrais destes gigantes do setor financeiro norte-americano.





Na quarta-feira a esperança do mercado sobre a possibilidade de um fim do ciclo de aperto monetário nos EUA para breve foi reforçada pelos dados da inflação, na ótica do consumidor, cuja evolução abrandou para 3% em junho.





Esta quinta-feira, este otimismo foi recheado com uma dose extra de confiança, após serem conhecidos os números do índice de preços no produtor, o qual também abrandou em junho para uma subida de 0,1%, como não era visto há quase três anos.