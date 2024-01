Petróleo recua. Ouro valoriza mas subida do dólar impede maiores ganhos

07h45

Futuros da Europa apontam para perdas. Economia chinesa penaliza sessão asiática

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura em baixa, com os investidores a aguardarem a conclusão da primeira reunião de política monetária do ano da Reserva Federal norte-americana esta quarta-feira. É esperado que o banco central mantenha os juros diretores inalterados pela quarta sessão consecutiva.



As atenções estarão no discurso do presidente, Jerome Powell, numa altura em que o mercado procura indicações mais concretas de quando poderá acontecer o primeiro cortes das taxas de juro.



Os investidores devem também centrar-se nos números da inflação na Alemanha e em França, bem como nos resultados da Novartis, Novo Nordisk e H&M.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,1%.



Na Ásia, a sessão foi negativa, a caminho do primeiro mês de perdas desde outubro. Os títulos da região têm sido pressionados pela continuada fraqueza da economia chinesa, bem como pelos contas de algumas tecnológicas, que ficaram abaixo das expectativas.



A somar ao cenário já complexo para os mercados chineses, números divulgados esta quarta-feira mostram que a atividade industrial contraiu pelo quarto mês consecutivo em janeiro.



"Os títulos chineses estão em 'sell-off' depois de uma pequena interrupção. Uma recuperação sustentada teria de ser acompanhada de uma convincente recuperação na economia", escreveram os analistas da Bloomberg Intelligence, Chang Su e Marvin Chen, numa nota.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, cai 1,75% e o Shanghai Composite perde 1,48%. No Japão, o Topix soma 0,96% e o Nikkei avança 0,61%. Na Coreia do Sul, o Kospi cede 0,07%.