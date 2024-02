Europa aproxima-se de máximos históricos Juros agravam-se na Zona Euro

há 10 min. 09h42

Juros agravam-se na Zona Euro

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a agravar-se esta sexta-feira, o que sinaliza uma menor aposta dos investidores nas obrigações, numa altura em que as bolsas se pintam de verde.



Os investidores estão a avaliar os comentários do governador do Banco de França, François Villeroy de Galhau, que alertou que o Banco Central Europeu deve evitar demorar demasiado tempo a proceder a cortes das taxas de juro, uma vez que continuará a ter margem de manobra quanto ao ritmo e ao grau de flexibilização da política monetária após a primeira decisão.



As atenções viram-se agora para as declarações de Isabel Schnabel, membro da comissão executiva do BCE.



Os juros da dívida portuguesa a dez anos somam 1,5 pontos base para 3,123% e os da dívida espanhola sobem 1,6 pontos para 3,286%.



Já a "yield" das Bunds alemãs com maturidade a dez anos, referência para a região, agrava-se 2,3 pontos base para 2,380%.



Os juros da dívida italiana somam 1,5 pontos base para 3,864% e os da dívida francesa registam uma subida de 1,7 pontos para 2,856%.



Fora da Zona Euro, a rendibilidade da dívida britânica agrava-se 1,6 pontos base para 4,066%