Bolsas caem na Europa com EasyJet e Ryanair em "voo picado". Ouro atinge máximo histórico

09h33

Bolsas europeias no vermelho com DAX a contrariar

A generalidade das principais bolsas europeias está a negociar em queda na sessão desta segunda-feira, 27 de julho. O índice alemão DAX é a exceção, seguindo a negociar com ganhos de 0,19%.



Já o Stoxx600 recua 0,39% para 365,84 pontos. É a segunda queda seguida para o índice de referência europeu, que assim transaciona no nível mais baixo desde 14 de julho.



Com as quedas a predominarem, os setores das viagens e turismo e das telecomunicações registam as perdas mais acentuadas. Já as matérias-primas e o setor químico são os únicos a negociar em alta.



No setor ligado ao turismo, a EasyJet (-11,82% para mínimos de 15 de maio) e a Ryanair (-7,20% para mínimos de 20 de maio) são as cotadas que mais condicionam, isto depois de o Reino Unido ter decidido manter fechados os corredores aéreos com países como Espanha e Portugal.



A companhia aérea irlandesa está ainda a ser pressionada pelos resultados relativos ao primeiro trimestre fiscal que foram hoje conhecidos: a Ryanair perdeu 185 milhões de euros entre abril e junho.



Nota ainda para o lisboeta PSI-20, que não escapa à tendência pessimista com uma queda de 0,66% para 4.462,51 pontos.