PSI-20 abre semana a cair com BCP e Navigator a descerem mais de 1%

A bolsa nacional segue o desempenho ligeiramente negativo das praças europeias, que continuam a ser pressionadas pela tensão entre os Estados Unidos e a China e o aumento de casos de covid-19 em várias regiões do globo.



O PSI-20 desce 0,10% para 4.487,63 pontos, com sete cotadas em alta, outras tantas em queda e quatro sem variação.





O índice português está a ser pressionado sobretudo pelo Banco Comercial Português, que desce 1,64% para 0,1022 euros na véspera de apresentar os resultados do segundo trimestre.Também a cair mais de 1% estão as ações da Navigator (-1,08% para 2,202 euros) e da Pharol (-5,57% para 0,1052 euros).Os pesos pesados estão todos em terreno negativo, com a Galp Energia a cair 0,29% para 10,32 euros depois de ter anunciado que registou um resultado líquido ajustado (RCA) negativo de 52 milhões de euros no segundo trimestre do ano, um valor que compara com lucros de 199 milhões de euros no mesmo período do ano passado e um prejuízo de 59 milhões de euros estimado pelos analistas.A EDP desce 0,34% para 4,434 euros e os direitos de subscrição do aumento de capital caem 2,1% para 9,80 cêntimos. A EDP Renováveis desvaloriza 0,28% para 14 euros.A Jerónimo Martins desvaloriza 0,17% para 14,35 euros e a Sonae é das poucas que impulsiona o PSI-20, com uma valorização de 0,24% para 0,6345 euros.