Europa começa dia no vermelho. Argnex tomba 23%

08h05

Pressão da Arábia Saudita leva crude a interromper "jejum" de quatro dias

O petróleo valoriza em Nova Iorque e negoceia em Londres (depois de já ter estado a subir), colocando um fim a um ciclo de quatro dias de perdas, à boleia da pressão exercida pela Arábia Saudita para que os países exportadores cortem nas quotas de produção.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – valoriza 0,11% para 74,94 dólares por barril.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – negoceia na linha de água (0,05%) em 80,02 dólares por barril.





A Arábia Saudita, vista como líder "de facto" da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) pediu aos outros membros do organismo para que reduzam as quotas de produção, de forma a travar as mais recentes quedas nos preços do crude, embora haja membros da OPEP+ a resistir a este apelo, de acordo com a informação dos delegados citada pela Bloomberg.





A reunião da OPEP+, que estava inicialmente agendada para dia 26 de novembro, foi remarcada para esta quinta-feira. Inicialmente, foi avançado pela imprensa internacional que este reagendamento estava relacionado com a discórdia relativamente às quotas de produção dos países africanos.





Cerca de metade dos "traders" e analistas consultados pela Bloomberg, no âmbito de uma sondagem, acreditam que a OPEP+ vai reduzir ainda mais a produção.