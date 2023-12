Taxa Euribor sobe a três meses e desce a seis e a 12 meses

10h15

Powell abre apetite ao risco, antes da Europa ouvir Christine Lagarde e Andrew Bailey

As principais praças europeias ganham mais de 1%, animadas pela expectativa de cortes de juros diretores no próximo ano nos EUA, depois da reunião da Reserva Federal (Fed) norte-americana que terminou esta quarta-feira.





O "benchmark" europeu Stoxx 600 ganha 1,68% para 480,41 pontos. Dos setores que compõem o índice de referência do bloco, o imobiliário comanda os ganhos, com uma escalada de mais de 5% a par da tecnologia que valoriza mais de 1%.





Entre as principais bolsas europeias, Frankfurt ganha 1,29%, Paris valoriza 1,38% e Londres arrecada 2,22%.





Amesterdão valoriza 1,37% e Milão cresce 0,83%. Por cá, a bolsa de Lisboa acompanha a tendência das principais praças, ainda que com um ganho mais ligeiro de 0,67%.





No centro deste entusiasmo está a Fed, que esta quinta-feira não só manteve as taxas de juro inalteradas, como no seu "dot plot" que indica cortes de 75 pontos base nos juros diretores em 2024.





Apesar do presidente do banco central, Jerome Powell, não ter fechado por completo a porta a mais subidas dos juros diretores, as novas projeções e as palavras usadas no comunicado da Fed estão a ser entendidas pelo mercado como uma mudança no tom e nas perspetivas do banco central, depois de um agressivo aperto das taxas de juro de referência ao longo dos últimos dois anos.





Os investidores estão agora à espera do fim das reuniões de política monetária do BCE e Banco de Inglaterra, que estão a decorrer esta quinta-feira. A expectativa é de que os juros diretores em ambas as jurisdições se mantenham inalteradas.





Os investidores vão ainda procurar pistas sobre potenciais cortes de juros diretores no próximo ano, numa altura em que o mercado aponta para um corte de 120 pontos base nos juros diretores do Reino Unido e de 150 pontos base nos homólogos da Zona Euro.