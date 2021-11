Europa pintada de verde. Petróleo avança mais de 4%

há 50 min. 09h28

Europa pintada de verde. Setor do turismo lidera ganhos

As praças da Europa estão pintadas de verde nesta altura, a recuperar das fortes quedas registadas na sexta-feira. No caso do Stoxx 600, a queda foi de 3,7% - a mais elevada desde junho de 2020.



Esta manhã, o Stoxx 600 está a valorizar 0,71% para 467,33 pontos, com quase todos os setores em terreno positivo. Apenas o setor automóvel escapa aos tons de verde, ao ceder 0,54%.



As subidas no Stoxx 600 estão a ser liderada pelas empresas do turismo (2,67%), já que as companhias deste setor de atividade foram aquelas que mais caíram na sexta-feira. Por exemplo, a Carnival Corp, negociada em Londres, caiu cerca de 16% na sexta-feira; hoje está a valorizar cerca de 6%.



Além do setor do turismo e lazer, também as empresas de petróleo e gás estão em destaque, a valorizar 1,67%, num dia em que o petróleo está a escalar mais de 4%.



O PSI-20 avança 0,5%, enquanto o espanhol IBEX aprecia 0,65%; o alemão DAX avança 0,4%, o CAC 40 aprecia 0,58% e em Londres o FTSE sobe 0,75%. A bolsa de Amesterdão ganha 0,89%, enquanto a bolsa de Itália avança 0,8%.