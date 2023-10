"Earnings season" abaixo do esperado não abala praças europeias

25.10.2023

Ventos da "earnings season" empurram Europa para o vermelho. Dona da Gucci cai mais de 3%

Os ventos da "earnings season" já começam a mexer no sentimento do mercado, com os resultados de algumas empresas do segmento do consumo a alimentar a preocupação e a questão: quão está o abrandamento económico a prejudicar os lucros das empresas do bloco?





Numa tentativa de resposta dos investidores, as ações da Kering deslizam 3,58%, depois da dona da Gucci ter reportado uma quedas nas vendas, à medida que o mercado do luxo abranda.





Também a empresa de artigos para o lar Reckitt Benckiser cede 2,87%, depois das vendas terem ficado abaixo das estimativas dos analistas.





Como constata Patrick Saner, responsável pelo departamento de estratégia macro da Swiss Re, citado pela Bloomberg, "sem haver surpresas, registou-se uma desaceleração dos lucros, devido ao cenário macroeconómico desafiante e as margens de lucro no nível do índice continuam a cair".





Perante este cenário, o "benchmark" europeu Stoxx 600 regista uma queda de 0,45% para 433,13 pontos.





Entre os 20 setores que compõem o índice de referência europeu, imobiliário comanda as perdas, após o gigante chinês deste setor Country Gardens ter entrado em cumprimento, pela primeira vez, relativamente ao pagamento dos juros de obrigações emitidas em dólares.





Os setores das viagens e do retalho fecham o pódio da tabela das perdas.





Entre as principais praças europeias, Frankfurt cai 0,38%, Paris perde 0,53% e Madrid desvaloriza 0,78%.





Londres cede 0,09%, Amestrado negoceia na linha de água (-0,02%) e Milão cai 0,71%. Lisboa regista uma queda de 0,41%.