Europa no vermelho com todos os setores a desvalorizar. Ouro e dólar a recuperar

Praças europeias deverão abrir em alta com investidores a analisar crise do Evergrande

Os futuros apontam para uma abertura "no verde" na Europa, numa altura em que a crise do gigante imobiliário Evergrande continua a ser um tema quente nos mercados.



Mais uma vez, os investidores vão dedicar atenções aos desenvolvimentos ligados a este grupo. Esta quinta-feira foi avançado pela empresa de informação e análise para investimento Morningstar que as instituições financeiras Blackrock, HSBC e UBS são das que mais têm obrigações do conglomerado chinês.



Depois de analisar as exposições à Evergrande pelos seis maiores fundos de obrigações de alto rendimento na Ásia, a Morningstar assinalou que aquelas três instituições estiveram a "acumular" dívida da Evergrande nos últimos meses, cita a agência Lusa.



Na Ásia, a sessão fica marcada pelos ganhos dos índices japoneses. O Nikkei avançou 2,10% e o Topix 2,32%. Em Hong Kong, as ações do Evergrande voltaram a fechar a cair na sessão desta sexta, desvalorizando cerca de 7%. O jornal Wall Street Journal avançou na quinta-feira que as autoridades chinesas já terão deixado alertas junto de diversos responsáveis locais para se prepararem para um possível fim do Evergrande.