Israel diz que terminou vaga de ataques a Gaza. Preços do petróleo recuam

08h46

Petróleo recua após Israel afirmar que "concluiu" uma vaga de ataques a Gaza

Os preços do petróleo abriram ligeiramente em baixa esta segunda-feira, depois de Israel ter afirmado que "concluiu" uma vaga de ataques aéreos em Gaza, acalmando algumas das preocupações relativamente a disrupções no fornecimento de crude no Médio Oriente.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, recua 0,35% para 76,57 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cede 0,34% para 81,91 dólares por barril.



Os riscos geopolíticos, que incluem os receios de uma escalada do conflito em Gaza ao resto da região têm sustentado os ganhos dos preços do petróleo. Na semana passada os preços subiram mais de 6%.