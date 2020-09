Europa vai buscar músculo ao BCE e petróleo recupera

08h31

EDP impulsiona PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,16% para os 4.267,75 pontos.



Na Europa, o sentimento é igualmente positivo, numa altura em que os investidores se questionam se as recentes quebras representam uma correção ou se serão sinal de uma nova derrocada. A travar um maior ímpeto estão as notícias de que os testes à vacina da AstraZeneca, uma das mais avançadas, vão agora ser interrompidos, depois de terem deixado doente um dos indivíduos que a experimentou.



Em Lisboa, os pesos pesados EDP e EDP Renováveis afirmam-se no verde, permitindo uma sessão ganhadora. A elétrica liderada por Miguel Stilwell avança 0,62% para os 4,20 euros e a subsidiária de energias limpas soma 1,18% para os 13,70 euros. estas cotadas posicionam-se, respetivamente, nos terceiro e segundo lugares do pódio.



Ainda a inclinar a balança para o positivo estão a Jerónimo Martins e a Galp, que apreciam 0,14% para os 13,88 euros e 0,07% para os 8,81 euros.



Já a põr o pé no travão está o BCP, que cede 0,43% para os 9,37 cêntimos. De acordo com o analista Ulisses Pereira, o "mau momento do BCP em bolsa, ao contrário do passado, tem a ver com todo o sector bancário" e sublinha que "apenas com a ruptura da resistência entre os 11 e os 12 cêntimos, o BCP dará um sinal de força".



(Notícia atualizada às 08:26)