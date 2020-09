Portugal volta aos mercados com duplo leilão de dívida a 10 e 25 anos

Portugal vai voltar ao mercado na próxima semana para um duplo leilão de obrigações do Tesouro (OT) a dez e 25 anos. O objetivo é arrecadar até 1.250 milhões de euros.





O IGCP, instituto que gere a dívida nacional, detalha que a operação acontecerá na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, com um duplo leilão de OT, com maturidade em 18 de outubro de 2030 e 15 de fevereiro de 2045.





o IGCP colocou 800 milhões de euros com uma taxa de juro de 0,336%, o valor mais baixo desde novembro e que compara com a yield de 0,352% que aceitou pagar na anterior emissão comparável, a 22 de julho.



À semelhança dos juros, também a procura registada na emissão foi mais positiva face à operação anterior, com o interesse dos investidores a exceder em 2,02 vezes a oferta, o que compara com 1,97 em julho.



Já na maturidade mais longa, a última vez que o IGCP colocou obrigações com prazo em 2045, em julho do ano passado, aceitou pagar um juro de 1,426% para levantar um total de 455 milhões de euros.







A última vez que Portugal realizou um leilão de dívida com maturidade a dez anos foi no passado dia 26 de agosto. Aí,