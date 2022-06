Mercados em queda ainda a reagir à inflação dos EUA e de olho na reunião da Fed

há 53 min. 08h05

Europa aponta para abertura em queda

Os futuros da Europa apontam para uma abertura de mercados em terreno negativo, no arranque de uma semana que vai ficar marcada pela reunião da Reserva Federal norte-americana na quarta-feira.



Depois de na sexta-feira terem sido revelados os números da inflação nos Estados Unidos, que bateram os 8,6% em maio - um máximo de 40 anos e acima das previsões dos analistas, - os investidores apostam agora que a Fed vai optar por um aperto na política monetária do país, estimando-se que a nova subida de juros de julho possa mesmo vir a ser de 75 pontos base.



Às primeiras horas desta segunda-feira, no "premarket", o Stoxx 600 caía 1,7% e o Stoxx 50 recuava 1,9%. A Delivery Hero e a Telefonica estavam entre as cotadas mais penalizadas. Em sentido inverso, a GSK, a Rheinmetall e a Stellantis registavam bons desempenhos.



Pela Ásia, a sessão foi de perdas. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 3,27% e Xangai derrapou 0,89%. Na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 3,52% enquanto pelo Japão, o Topix recuou 2,16% e o Nikkei desvalorizou 3,01%.