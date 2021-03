Mercados mostram confiança na AstraZeneza apesar de suspensão. Ações sobem quase 4%

Leia Também Portugal suspende vacina da AstraZeneca. Vacinação de professores adiada

Governo alemão informou que irá suspender a administração da vacina para a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca. Pouco depois, seguiram-se as mesmas confirmações da parte de França e Itália. A última, chegou da parte de Espanha. E hoje a Suécia também já suspendeu o processo.Por cá, o Governo alinhou-se com a decisão de outros países na suspensão até que a Agência Europeia do Medicamento dê esclarecimentos. Em conferência de imprensa, Rui Ivo, presidente do Infarmed, explicou que a decisão foi tomada com base no princípio da "precaução em saúde pública".