07h38

MSCI Ásia-Pacífico fecha em máximos de agosto e Hong Kong escala mais de 3%

A Ásia terminou a sessão desta sexta-feira de forma mista, enquanto os futuros sobre os principais índices europeus negoceiam de forma morna, depois de uma semana agitada pelas decisões de vários bancos centrais.





Os futuros sobre o Euro Stoxx 50, que vencem este mês, valorizam 0,07%, enquanto os derivados sobre o alemão DAX negoceiam na linha de água (0,01%).





Pela Ásia, Hong Kong chegou a escalar 3,4%, tendo terminado o dia a subir 2,2%. O Banco Popular da China injetou liquidez na economia, através de empréstimos a um ano, tendo sido um montante recorde, de acordo com a Bloomberg.





No Japão, o Topix somou 0,47% e o Nikkei valorizou 0,87%. Na Coreia do Sul, o Kospi arrecadou 0,76%. O "benchmark" da região MSCI Ásia-Pacífico renovou máximos de agosto.





Esta semana, Fed, BCE e Banco de Inglaterra mantiveram os juros inalterados. No caso dos EUA, o "dot plot" do banco central aponta para cortes de juros em 75 pontos base no próximo ano, o que reforçou a expectativa do mercado sobre o alívio da política monetária em 2024.