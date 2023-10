MSCI Ásia-Pacífico fecha pior semana em dois meses. Europa aponta para o vermelho

há 42 min. 07h50

Petróleo prestes a fechar segunda semana de ganhos

O petróleo valoriza tanto em Londres como em Nova Iorque, estando o West Texas Intermediate (WTI) a ganhar mais de 1%. O crude está prestes a fechar uma segunda semana consecutiva de ganhos, numa altura marcada pelo foco dos investidores no conflito entre o Hamas e Israel.





O WTI – negociado em Nova Iorque - sobe 1,12% para 90,37 dólares por barril.





Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – valoriza 0,87% para 93,18 dólares por barril.





Os EUA registaram ataques de drones no Iraque e na Síria, de acordo com o que foi reportado pelo Pentágono. Além disso, Washington intercetou dois mísseis de cruzeiro que disparado pelos rebeldes houthis a partir do Iémen contra Israel.





Entretanto, depois de cercar a Faixa de Gaza, as tropas de Israel preparam uma ofensiva na região.