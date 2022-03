Putin estará a ser mal informado pelos seus agentes. Petróleo alivia. Europa mista. Retalho tomba

há 42 min. 09h10

Petróleo alivia com possibilidade de EUA acederem a reserva estratégica. Brent recua quase 4%

O petróleo está a cair de forma significativa esta manhã, com as notícias de que Joe Biden, o Presidente norte-americano, poderá anunciar que o país vai aceder à reserva estratégica. De acordo com as notícias avançadas pela imprensa norte-americana, poderão ser libertados até um milhão de barris de petróleo por dia. De acordo com as fontes com conhecimento do assunto, poderão ser libertados até 180 milhões de barris ao longo dos próximos meses.



A confirmar-se, seriam acalmados alguns receios sobre escassez no mercado, que também tem dado suporte ao preço do petróleo.



Além disso, também a expectativa em torno da reunião da OPEP e aliados está no centro das atenções esta quinta-feira.



Perante este cenário de forte desvalorização do petróleo, que está também a dar algum alento às bolsas europeias, o West Texas Intermediate está a recuar 4,92% para 102,51 dólares.



Já o Brent do Mar do Norte, que serve de referência para o mercado português, está a tombar 3,99% para 108,92 dólares.



O petróleo está a caminho de ganhos mensais expressivos, série que se estende há já quatro meses. O WTI soma 7,66% em março, enquanto o Brent aprecia 7,78%, depois de em fevereiro, com a guerra na Ucrânia, ter disparado 10,72% no mês.