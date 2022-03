Inflação anual em Espanha dispara para 9,8% em março

A inflação anual em Espanha subiu em março para 9,8%, um aumento de 2,2 pontos em relação à verificada em janeiro (7,6%), alcançando a taxa mais elevada desde 1985.Os dados provisórios do Índice de Preços no Consumidor (IPC) publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol indicam que a subida dos preços se deve ao aumento generalizado da maioria dos componentes do cabaz, nomeadamente a eletricidade, combustíveis, alimentos e bebidas alcoólicas.O INE espanhol inclui nos dados avançados do IPC uma estimativa da inflação anual subjacente (sem produtos alimentares e energéticos não transformados), que aumentou em março quatro décimas de ponto percentual, para 3,4%, a mais alta desde setembro de 2008.Com os dados publicados esta quarta-feira, o IPC espanhol anual registou sua décima quinta taxa positiva consecutiva.Em termos mensais, o IPC registou um aumento de 3% em março em comparação com fevereiro, o seu maior aumento mensal em qualquer mês desde 2002, quando a metodologia desta estatística foi alterada para refletir melhor as tendências do mercado.No terceiro mês de 2022, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que serve para fazer comparações com outros países, teve um aumento homólogo de 9,8%, dois pontos acima da de fevereiro. O INE espanhol vai publicar a 13 de abril próximo os dados finais do IPC de março.