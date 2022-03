Olhos na cimeira da NATO. Bolsa de Moscovo volta a negociar. Petróleo acima dos 122 dólares

Joe Biden já está na Europa, onde irá participar na cimeira da NATO e também no Conselho Europeu. A resposta à Rússia após a invasão da Ucrânia é o tema que irá pautar estas reuniões.



A viagem de Joe Biden até à Europa terá como objetivo mostrar a união do Ocidente na condenação da invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos têm condenado veemente as ações de Vladimir Putin e estará a ser preparado um novo pacote de sanções por parte da administração norte-americana, que visará figuras políticas e também oligarcas russos.



No Twitter, Joe Biden agradeceu ao primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, pela "calorosa receção em Bruxelas". Na mesma publicação, o Presidente norte-americano mostra entusiasmo "pelo trabalho juntos - com todos os aliados e parceiros - esta semana enquanto continuamos a responder à escolha de Putin de uma guerra na Ucrânia".

Thank you Prime Minister @alexanderdecroo for the warm welcome in Brussels. I'm looking forward to our work together — with all our Allies and partners — this week as we continue responding to Putin’s war of choice in Ukraine. pic.twitter.com/oDsANcaZOr