Otimismo com recuperação económica mantém ações em alta. Brent acima dos 40 dólares pela primeira vez em 3 meses

07:29

Futuros dos EUA e da Europa em alta, seguindo sessão asiática positiva

Os futuros do norte-americano S&P 500 e do europeu Stoxx 50, que reúne as 50 maiores cotadas do continente, seguem a negociar em alta na pré-abertura de sessão desta quarta-feira, apontando para um começo positivo.



O otimismo dos investidores sobre uma recuperação económica mais rápida do que o previsto anteriormente, agora que praticamente todos os países reabriram as suas economias, está a catalisar esta nova boa prestação dos mercados de ações. Em contraciclo, o dólar norte-americano cai para mínimos de final de março.



Os futuros do S&P 500 sobem 0,4% e os futuros do Stoxx 50 ganham 1,3%, depois de na sessão asiática as principais praças terem negociado também no verde. Japão (+0,5%), Hong Kong (+1,2%), China (+0,5%) e Coreia do Sul (+2,8%) encabeçaram a terceira sessão consecutiva a valorizar, acompanhando os ganhos registados na sessão de Wall Street.



Na Coreia do Sul os ganhos foram mais pronunciados, depois de o país ter revelado o seu terceiro pacote de estímulos orçamentais, com a emissão de 19 mil milhões de dólares de dívida soberana para financiar os gastos associados ao impacto da atual pandemia.



Na Austrália, o maior índice local ganhou 1,4%, depois de o PIB (produto interno bruto) ter contraído 0,3% nos primeiros três meses deste ano, face ao trimestre anterior, naquela que foi a primeira contração da economia do país em cerca de 29 anos. Contudo, a queda foi abaixo do esperado pelos analistas (que apontavam para -0,4%), daí não se ter espelhado na prestação do índice australiano.



As ações globais estão a negociar em máximos de três meses, à medida que as empresas continuam a reabrir em todo o mundo e os indicadores industriais dão sinais de retoma. Isto apesar de uma série de riscos se manterem ainda no horizonte, como as relações tensas entre EUA e China, que podem pôr em causa o seu acordo comercial.



Os investidores estão de olho também nos protestos nos EUA. Chicago entrará na próxima fase do seu plano de reabertura, num clima de alta tensão nas ruas entre manifestantes e polícia, após o homicídio de George Floyd por um membro da polícia do país.