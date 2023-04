Juros agravam-se na Zona Euro. Dólar valoriza face ao euro

07h46

Petróleo cai pelo quinto dia e caminha para semana negativa

O petróleo está a negociar em baixa pelo quinto dia e a caminho da primeira queda semanal depois da crise da banca no mês passado, numa altura em que surgem preocupações sobre a procura, bem como a economia norte-americana.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, cede 0,23% para 77,19 dólares por barril. Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, perde 0,23% para 80,91 dólares.



O petróleo está assim a perder a maioria dos ganhos conseguidos, depois de um corte na produção por parte da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados), devido a persistentes preocupações de que o "outlook" económico deverá continuar a manter pressão nos preços.



Ainda assim, muitos esperam que a recuperação económica na China possa levar a um aumento da procura e a um "rally" ainda este ano.



"O sentimento de mercado continua a ser de baixa depois de fracos dados económicos nos Estados Unidos, juntamente com expectativas de mais subidas das taxas de juro, gerando preocupações de uma recessão que poderia diminuir a procura por crude", afirmou Hiroyuki Kikukawa, presidente da NS Trading, à Reuters.



"É o esperado que o WTI negoceie entre os 75 e os 80 dólares na próxima semana, com os investidores a tentarem descobrir se a procura de gasolina vai aumentar relativamente ao verão e se a procura por petróleo por parte da China vai mesmo subir na segunda metade do ano", concluiu.



No mercado do gás natural, a matéria-prima negociada em Amesterdão, o TTF, recua 0,18% para os 40,65 euros por megawatt-hora.