Petróleo negoceia de forma mista de olho na Venezuela e no Médio Oriente

O petróleo negoceia de forma mista, com os investidores de olhos postos no Médio Oriente e na Venezuela.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – está praticamente inalterado (-0,02%) em 86,64 dólares por barril.





Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias –valoriza 0,19% para 89,82 dólares por barril.





No Médio Oriente, a especulação confirmou-se. O presidente norte-americano Joe Biden vai mesmo visitar Israel esta semana. O chefe de Estado chega ao país na quarta-feira, sendo que depois irá encontrar-se com o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, com o Presidente egípcio, Abdul Fatah al-Sisi, e com o Rei da Jordânia, Abdullah II, informou esta segunda-feira à noite o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.





A viagem de Biden, ocorre após Antony Blinken ter também visitado a região.





Os investidores estão ainda atentos ao que acontece em Barbados, onde o Governo do país e a oposição deverão assinar um acordo sobre o processo eleitoral. Tal poderá levar a um alívio das sanções impostas pelos EUA ao país, aumentando as exportações de crude.