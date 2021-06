Queda das empresas de retalho e "utilities" leva Europa ao tapete. Petróleo continua a subir

07h16

Futuros da Europa e EUA em alta após discurso de Powell

Os futuros das ações norte-americanas e europeias estão a valorizar na manhã desta quarta-feira, depois dos comentários de Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos EUA, que voltou a frisar que a inflação no país seria temporária, levando a uma queda nos juros do Tesouro.



Num discurso no comité da Câmara de Representantes sobre a crise do coronavirus, o líder reiterou que a subida de 5% da inflação em maio deste ano se deve a "fatores transitórios", pelo que não espera que existam subidas de juros ou abrandamentos do programa de compra de ativos só por prevenção.



Afastou também a hipótese de os números do índice de preços subir aos níveis de 1970, quando este indicador chegou a ser superior a 10% em alguns meses, tendo acabado o ano com uma média de 7%. Agora, Powell defende que a inflação estará de volta à meta de 2% no longo prazo.



Os comentários do líder da Fed deram um novo impulso aos mercados, com Wall Street a renovar máximos históricos na sessão de ontem e a transpor esse otimismo para a sessão asiática, com ganhos registados em Hong Kong (1,5%), Coreia do Sul (0,4%) e China (0,5%). Os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,2%, em linha com os futuros do pan-europeu Stoxx 50.



As ações de tecnologia foram as que deram um maior impulso na Ásia, escalando pelo segundo dia consecutivo, apesar do leve recuo das ações japonesas. Ontem, em Wall Street, a Microsoft atingiu uma capitalização bolsista de dois biliões de dólares.