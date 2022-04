Bolsas europeias mistas e juros a subir. Ucrânia prepara comboios para evacuar Donbass

há 5 min. 09h14

Bolsas europeias a negociar de forma mista. Maioria dos setores regista perdas

As bolsas europeias arrancaram a sessão com perdas nos principais índices europeus mas, com o decorrer da negociação, alguns índices já inverteram para terreno positivo.



As bolsas do velho continente estão a reagir sobretudo à incerteza trazida pelas eleições presidenciais em França e também à evolução da pandemia na China. A juntar a isto, há ainda a evolução da guerra na Ucrânia.



O Stoxx 600, que agrupa as principais cotadas europeias, está a desvalorizar 0,19% para 460,09 pontos. A maioria dos setores está a negociar com perdas, com a maior descida a pertencer ao setor dos recursos básicos (-1,27%). Nota ainda para a desvalorização acima de 1% dos setores da tecnologia (-1,06%) e do setor automóvel (-1,01%).



Já do lado dos ganhos, com apenas três setores a valorizar, destaca-se a subida da banca, com ganhos de 1,12%.



O PSI está a recuar 0,24%, com a EDP Renováveis a pesar do lado das quedas. O espanhol IBEX está a valorizar 0,28%, enquanto o alemão DAX cede 0,16%. Nota para a bolsa de Paris, a registar ganhos de 0,61% - a maior valorização entre as praças em terreno positivo. Nota ainda para a queda de 0,24% em Londres e a desvalorização de 0,83%, a maior descida na Europa, em Amesterdão. Milão aprecia 0,45%.