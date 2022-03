Rússia pondera bitcoin como pagamento de gás e petróleo. Bolsa de Moscovo perde mais de 2%. Praças europeias mistas

09h55

Bruxelas suspeita que Pequim pode ajudar o Kremlin com hardware tecnológico, como semicondutores e outros componentes, de forma atenuar as sanções impostas à economia do país liderado por Vladimir Putin, de acordo com duas fontes próximas do assunto, contactadas pela Bloomberg.



Hoje continua o encontro do Conselho Europeu, estando os líderes dos Estados membros focados sobretudo na crise energética que assola a Europa. Os primeiros-ministros português, italiano, espanhol e grego reuniram-se antes para apresentar propostas concretas e conjuntas durante o encontro. O chanceler alemão, Olaf Scholz, já avisou que cortar por completo o gás russo afundaria a Europa numa recessão.