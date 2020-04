09:37

Juros de Portugal descem pelo sexto dia

As taxas de juro das obrigações soberanas portuguesas estão a descer pelo sexto dia seguido, com os investidores confiantes que o BCE vai continuar no mercado para impedir um agravamento das "yields" no mercado secundário.

A taxa das obrigações do Tesouro a 10 anos cede 1,3 pontos base, para 0,88%, acumulando já uma redução de quase 40 pontos base no espaço de seis sessões. Na dívida alemã a yield desce também 1,3 pontos base para -0,51%.