Risco de recessão trava Europa. Alívio das políticas covid na China anima petróleo

há 26 min. 09h32

Petróleo em alta com alívio das restrições na China

Os preços do petróleo recuperaram esta quinta-feira numa reação otimista à decisão da China de aliviar as medidas anti-covid, num recuo significativo do regime em vigor após os protestes que têm acontecido na segunda maior economia do mundo.



É exatamente devido ao peso da China na economia global que o mercado petrolífero está a reagir em alta às novidades, que poderão impulsionar a procura por combustíveis.





Nesse sentido, em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, segue a somar 1,3% para 78,17 dólares por barril. Por seu turno, o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 1,4% para 73,01 dólares.