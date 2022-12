Navigator tomba mais de 4%. Lisboa com mais longa série de perdas desde outubro

Leia Também Bolsas europeias caem pelo quinto dia. Petróleo volátil e juros em alta

A EDP Renováveis ganhou dois novos projetos nos EUA , enquanto a casa-mãe concluiu a venda da central hidroelétrica de Mascaranhas, no Brasil.

A bolsa de Lisboa encerrou a penúltima sessão da semana em terreno negativo, em linha com a Europa - onde a cor dominante também foi o vermelho.A praça nacional fechou assim a terceira sessão consecutiva de perdas, o que não acontecia desde o dia 12 de outubro.O PSI terminou o dia a cair 0,93% para 5.745,57 pontos. Entre as 15 cotadas que compõem o principal índice nacional, apenas três encerraram a sessão no verde.A Navigator comandou as perdas, ao afundar 4,72% para 3,67 euros, renovando mínimos de 21 de novembro. O movimento acontece no mesmo dia em que os títulos da papeleira entraram em ex-dividendo - ou seja, deixaram de conferir direito à remuneração extraordinária bruta de 21,091 cêntimos por ação, a qual será distribuída a partir do próximo dia 12 de dezembro.Ainda entre as papeleiras, a Semapa perdeu 0,58% para 13,70 euros, enquanto a Altri desvalorizou 1,03% para 5,31 euros.Já no setor energético o sentimento foi misto: a Greenvolt liderou os ganhos, ao arrecadar 1,12% para 8,15 euros, a par da Galp que subiu 0,26% para 11,67 euros, num dia em que a negociação do petróleo no mercado internacional é marcado por uma oscilação entre ganhos e perdas. A REN derrapou 0,19% para 2,56 euros.Os investidores digeriramDado o feriado, por ocasião da imaculada conceição de Nossa Senhora, o volume de negociação caíu ligeiramente face à sessão anterior de 150.607.606 pontos esta quarta-feira para 112.970.404 pontos.