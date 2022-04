Rússia faz novo ultimato para que Mariupol se renda. Petróleo recupera. Europa negoceia positiva

07h39

Futuros da Europa apontam para abertura em terreno positivo

Os futuros das bolsas europeias estão a apontar para um arranque em terreno positivo, a recuperar das quedas vividas na sessão anterior. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 estão a avançar 0,479%.



Os investidores estão não só a analisar os desenvolvimentos da guerra da Ucrânia, que caminha a passos largos para a marca de dois meses de duração desde que a Rússia avançou para território ucraniano. Nesta altura, o conflito entrou numa nova fase, depois de o Presidente ucraniano indicar que a Rússia estava preparada para iniciar a batalha pelo Donbass. Note-se que esta região foi descrita pelo Rússia como o principal objetivo deste conflito. Quase dois meses depois do início da guerra, a Rússia continua a referir-se à invasão como uma "operação militar especial".



Além disso, também as previsões do FMI para a economia mundial estão no radar dos investidores, que tentam analisar como é que a economia global poderá crescer neste novo contexto de guerra. Já ao final do dia haverá para analisar o Livro Bege da Reserva Federal dos Estados Unidos, que deverá trazer novas projeções do banco central para a economia norte-americana num momento em que a inflação no país continua a bater novos máximos.



A época de resultados continua e esta quarta-feira é a vez de empresas como a Heineken e a Tesla apresentarem as contas do trimestre.



Na Ásia, onde a sessão já está concluída, os índices japoneses avançaram 0,88% no caso do Nikkei e 1,01% no caso do Topix. Na Coreia do Sul, o Kospi fechou na linha de água, a ceder 0,02%. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,42%.