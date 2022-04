Rússia intensifica bombardeamentos na Ucrânia. Líbia pressiona petróleo

08h51

Lviv, Kharkiv e o Donbas bombardeados pelas forças da Rússia

A semana arrancou na Ucrânia com novos bombardeamentos da Rússia, incluindo na cidade de Lviv que, de acordo com as autoridades regionais, foi atingida com vários mísseis que atingiram as infraestruturas locais. Também Kharkiv e o Donbas continuam sob intenso bombardeamento, reporta a Bollomberg, "As bombas russas estão a cair em toda a parte", indicou o governador Serhiy Haiday.



Na sua publicação diária nas redes sociais, na última noite, Zelensky afirmou que, em Kharkiv, nos útlimos quatro dias, terão morrido pelo menos 18 pessoas e 106 terão ficado feridas.



Em Mariupol, onde os soldados ucranianos voltaram a recusar render-se neste fim de semana, o governo de Kiev indica que há ainda tropas e civis a resistir às forças russas, apesar de estar cercados pelo exército de Moscovo. "A cidade já não existe", indica o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, em entrevista à CBS. "Pela forma como a Rússia se comporta em Mariupol, parece estar decidida em atirar a cidade ao chão a qualquer custo." As autoridades locais estimam já mais de 10 mil civis morreram no local desde o início da guerra, em fevereiro.