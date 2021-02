Petróleo nos 65 dólares em dia de subidas tímidas nas bolsas e agravamento dos juros das obrigações

07h35

Subida das taxas de juro das obrigações dos EUA penaliza bolsas na Ásia e Europa

As ações na Ásia recuaram e a mesma tração está a repetir-se nos futuros norte-americanos e europeus, numa altura em que os investidores estão atentos às subidas na remuneração das obrigações norte-americanas.





Na China, em Hong Kong, os ganhos deram lugar a perdas no primeiro dia de negociação depois da pausa do Ano Novo Lunar - esta praça deslizou 1,2%, apesar de o Compósito de Xangai ter somado 0,7%. A bolsa sul-coreana mimetizou as quedas de Hong Kong, no Japão a descida foi de 1% e na Austrália as ações ficaram no limbo.





Nos Estados Unidos, depois de uma sessão sem grandes mexidas, verifica-se um recuo, enquanto na Europa as ações estão pouco alteradas após um dia de quebras.





Os investidores mostram-se receosos de que o aumento das taxas de juro das obrigações soberanas dos EUA tenha um impacto negativo no mercado acionista. Na quarta-feira, estas chegaram a subir para 1,33% no prazo a 10 anos, apesar de depois se ter verificado algum alívio. A somar-se a estes receios está outro, mais reiterado, de que as cotações estejam em níveis algo especulativos e possam estar a aproximar-se da queda.





"As ações norte-americanas desceram um pouco, mas não podemos dizer que o sentimento de risco está de volta, uma vez que os preços das matérias-primas, incluindo o do petróleo, se mantêm fortes", comenta a Nissay Asset Management, em declarações à Bloomberg.