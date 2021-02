Forte queda nas ações do Grupo EDP e BCP leva bolsa de Lisboa ao pior dia em quatro meses

subida da inflação vá limitar os estímulos dos bancos centrais, podendo levar mesmo a uma retirada de alguns deles, segundo analistas.



CaixaBank BPI optou por baixar o preço-alvo da petrolífera de 12 euros para os 9,60 euros, enquanto aguarda novidades na sequência da apresentação de resultados que está marcada para a próxima semana. A atualização do dividendo será um dos tópicos chave, e os analistas veem margem para surpreender os investidores pela positiva.

O lucro líquido da empresa deverá sofrer uma queda homóloga de 15% para os 64 milhões de euros no ano passado, face aos 74,9 milhões de euros registados em 2019, de acordo com as estimativas dos analistas do CaixaBank/BPI, divulgadas hoje.

O índice PSI-20 registou a pior sessão desde o passado dia 15 de outubro de 2020, liderando as quedas entre as principais praças em toda a Europa, num dia em que o medo da subida repentina da inflação fez os investidores recuar.As bolsas estão a cair a nível global, no dia de hoje, com os investidores a temerem que aAssim, o índice da bolsa de Lisboa desvalorizou 2,43% para os 4.705,01 pontos nesta quinta-feira, com praticamente todas as cotadas também no "vermelho".Na praça nacional, destaque para a queda de 4,92% da EDP Renováveis para os 19,06 euros por ação, naquela que foi a maior desvalorização desta semana por parte na cotada nacional. Para além da EDP Renováveis, as quedas foram registadas também na EDP (-3,17%).Quedas robustas foram também registada pelo BCP (-3,92%) para os 12,01 cêntimos por ação e pela Galp Energia (-1,50%). OA Corticeira Amorim perdeu 0,56% para os 10,74 euros.