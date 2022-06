Juros da dívida portuguesa em máximos desde 2017. Europa mista à espera da OPEP. Lisboa e Amesterdão no vermelho

07h34

Cotações do trigo e milho tombam pelo segundo dia consecutivo

Os preços do trigo e do milho caíram pelo segundo dia consecutivo, pressionados pela expectativa dos investidores de que a Ucrânia retome as exportações em breve, através do Mar Negro.



A cotação do trigo de referência tombou 5,5% e o milho renovou mínimos de dois meses, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.

O presidente norte-americano afirmou que está a trabalhar por encontrar uma solução para a exportação de cereais ucranianos. As declarações de Joe Biden, surgem depois de António Guterres, secretário-geral da ONU, ter anunciado que também estava a trabalhar neste tema, não tendo avançado na altura com mais detalhes sobre as possíveis negociações.